Инновационные изобретения Tesla
В компании Tesla продолжается разработка автомобильного компьютера, что значительно упростит пользование авто с помощью ИИ. Название устройства предварительно – "Dojo".
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Этот суперкомпьютер должен содержать инновационное роботокси и другие изобретения для упрощения вождения автомобиля. Внедрение этих новинок увеличит рыночную стоимость Tesla почти на 600 миллиардов долларов.
Для разработки "Dojo" автопроизводитель потратит около 1 миллиарда долларов только за этот год.
Dojo может открыть новые адресные рынки, которые выходят за рамки продажи транспортных средств по фиксированной цене.
– считают аналитики Morgan Stanley.
Эксперты отмечают, что внедрение высокоточного искусственного интеллекта может позволить создать автомобиль будущего. Машина будет запрограммирована на определенные реакции и будет самостоятельно "видеть" и анализировать все происходящее вокруг. Самой сложной частью разработки считается автоматизация управления. Цель Tesla – создать авто, которым не нужно управлять.
По мнению аналитиков Morgan Stanley, такие решения автопроизводителя могут легко заменить самые популярные и ликвидные акции в США от компании Ferrari.