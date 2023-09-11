Інноваційні винаходи Tesla

У компанії Tesla триває розробка автомобільного комп'ютера, що має значно спростити користування авто за допомогою ШІ. Назва пристрою, попередньо, – "Dojo".

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Цей суперкомп'ютер має містити інноваційне роботаксі та інші винаходи для спрощення керування автомобілем. Запровадження цих новинок збільшить ринкову вартість Tesla майже на 600 мільярдів доларів.

Для розробки "Dojo" автовиробник витратить близько 1 мільярда доларів, лише за цей рік.

Dojo може відкрити нові адресні ринки, які виходять далеко за межі продажу транспортних засобів за фіксованою ціною.

– вважають аналітики Morgan Stanley.

Експерти зауважують, що впровадження високоточного штучного інтелекту, може дозволити створити автомобіль майбутнього. Машина буде запрограмована на певні реакції та самостійно "бачитиме" й аналізуватиме усе, що відбувається навколо. Найскладнішою частиною розробки вважають автоматизацію управління. Ціль Tesla – створити авто, яким не потрібно керувати.

На думку аналітиків Morgan Stanley, такі рішення автовиробника можуть легко замінити найпопулярніші та найліквідніші акції у США – від компанії Ferrari.

Нагадаємо! Раніше акції Tesla декілька разів обвалювалися через дії Ілона Маска. Зокрема, після реформування Twitter.