Новый налог на все посылки из-за границы: эксперт объяснил главные изменения
На сайте Верховной Рады Украины зарегистрированы два законопроекта - №12429 и №12430, которые призваны привести налогообложение международных посылок в соответствие с европейскими стандартами. Однако вокруг этих инициатив уже возникло немало мифов и манипуляций.
Как изменится налогообложение посылок из-за рубежа
Координатор экспертных групп Экономической экспертной платформы, специалист по вопросам экономической и налоговой политики Олег Гетман объяснил основные аспекты нововведений и развенчал популярные ошибки, информирует 24 Канал.
Смотрите также В Украине могут ввести новый налог: за что и сколько придется платить
Одним из распространенных мифов стало предположение, что новые правила приведут к хаосу на таможне и в почтовых службах. Это могло бы стать реальностью, если бы каждый покупатель должен был платить НДС лично за каждую международную посылку. Однако в законопроектах №12429 и №12430 предусмотрено внедрение европейского механизма IOSS (One Stop Shop).
Это означает, что НДС будут платить сами иностранные продавцы через свои представительства, а не покупатели. По словам эксперта, такой подход не только упрощает администрирование, но и минимизирует нагрузку на таможню и почтовых операторов.
Расходы на администрирование доходов
Еще одно ошибочное мнение касается расходов государства на администрирование новых правил. На самом деле модель IOSS давно доказала свою эффективность в Европе, – говорит Олег Гетман.
Заметьте. В Украине уже успешно работает аналогичный механизм для налогов на цифровые услуги иностранных компаний, известный как "налог на Google".
Результаты внедрения "налога на Google"
- 2022 год - 4,3 миллиарда гривен поступлений;
- 2023 год - 8 миллиарда гривен;
- 2024 год - 11,2 миллиарда гривен.
Эксперты заверили, что введение IOSS не потребует дополнительных расходов и обеспечит стабильные доходы в бюджет.
Пострадают ли украинские производители
Некоторые опасаются, что новые правила ухудшат конкуренцию для украинских товаров. На самом деле, наоборот: сегодня украинские производители, которые платят НДС, находятся в неравных условиях с зарубежными продавцами, чьи товары завозятся без налогообложения через международные посылки.
Товары, которые чаще всего завозятся через международные отправления:
- Одежда и обувь;
- Электроника;
- Косметика;
- Товары для дома, игрушки, канцтовары.
Большинство этих товаров изготавливается в Украине, и создание равных условий поможет поддержать отечественных производителей.
Важно! Еще один миф, по словам эксперта, касается военной продукции, в частности такмеда и милтеха. Однако эти товары обычно оформляются как гуманитарная помощь или ввозятся предприятиями, которые освобождены от уплаты НДС. Поэтому новые законопроекты никоим образом не повлияют на их поставки.
Почему законы о налогообложении важны
Олег Гетман отметил, что законопроекты №12429 и №12430 внедряют европейскую модель налогообложения международных посылок, что:
- не создает дополнительных трудностей для покупателей и таможни;
- обеспечивает равные условия для украинских и зарубежных производителей;
- способствует стабильным налоговым поступлениям.
В результате Украина получит эффективную, прозрачную систему, которая учитывает потребности бизнеса, граждан и государства.