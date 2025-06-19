В Украине вернули обязательную подачу отчетности для бизнеса

Предпринимателей, предприятия, учреждения и организации обязали подавать статистику и финансовую отчетность в органы государственной статистики. До сих пор данные подавали добровольно.

Бизнес обязали подавать отчетность

Соответствующее решение приняла Верховная Рада 19 июня, передает 24 Канал со ссылкой на Госстат. Решение позволит ведомству полноценно возобновить работу, в частности проведение обследований домохозяйств, и обеспечить регулярное формирование официальной государственной статистики.

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Речь идет об изменениях в пункт 1 закона "О защите интересов субъектов представления отчетности и других документов в период действия военного положения или состояния войны".

Что меняют принятые нормы

Отныне все респонденты (кроме отдельных исключений) обязательно должны подавать отчетность, даже во время действия военного положения.

Предприятия, которые не подавали отчетность в период действия военного положения, имеют 3 месяца для подачи отчетов за весь период неподачи.

Справочно. С начала полномасштабной войны в Украине ввели ограничения на проведение некоторых статистических наблюдений, в частности, выборочных обследований домохозяйств, и публикацию данных из-за неполного получения отчетности.

Почему это важно

При этом, в Госстате отметили, что принятие отчетности не прекращалось, зато предприниматели подавали ее на добровольной основе. Так, в III квартале 2024 года уровень отчетности составил 72,3%.

Собранные и обработанные данные станут основой для формирования эффективных государственных политик, ориентированных на восстановление страны, экономики, социальной сферы,

– отметил глава Госстата Арсен Макарчук.

Он также добавил, что это также означает постепенное возвращение к довоенному уровню объема данных и полноценное восстановление работы, которая была ограничена из-за войны.

Изменения в закон восстанавливают:

регулярное и обязательное представление отчетности от бизнеса;

возможность проведения выборочных обследований населения относительно условий жизни, доходов, занятости, сельскохозяйственной деятельности и т.д;

статистическое обоснование социальной, экономической и демографической политики и тому подобное.