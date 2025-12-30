Долю украинского производителя дронов и ракет "Фламинго" может купить гигант из ОАЭ

Объединенные Арабские Эмираты могут купить долю украинской defense-tech компании Fire Point. Потенциальная сделка касается 30% доли компании, которая оценена в 760 миллионов долларов.

Почему компания из ОАЭ хочет купить украинское?

Соглашение на продажу доли оборонной Fire Point неназванному иностранному покупателю анонсировалась еще месяц назад, пишет 24 Канал со ссылкой на BBC Украина.

По информации источников издания, оборонная группа EDGE, принадлежащая суверенному фонду Объединенные Арабские Эмираты, планирует приобрести миноритарную долю в украинской компании Fire Point. Она разрабатывает дальнобойные дроны FP-1, крылатые ракеты FP-5 "Фламинго".

Украинского производителя оружия оценили в 2,5 миллиарда долларов, однако в рамках сделки продадут 30% доли компании. Сумма сделки составляет около 760 миллионов долларов.

Ранее стало известно, что Тимур Миндич якобы хотел купить долю FP, но получил отказ от владельцев. В последние месяцы компания попадала в ряд скандалов, а НАБУ признавало, что расследует определенные обстоятельства ее работы.

Интересно! Оборонная группа EDG была создана в 2017 году. Штаб-квартира расположена в Абу-Даби, столице ОАЭ, и объединяет более 35 организаций и шесть основных кластеров: платформы и системы, ракеты и вооружения, космические и кибертехнологии, коммерческое направление (EDGE Commercial), технологии и инновации, а также внутренняя безопасность.

Что известно о производстве оружия в Украине