Российские компании, которые в 2024 году арендовали 15 угольных шахт на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, отказались от девяти из них.

Шахты нерентабельны

Причина – нерентабельность. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Центр противодействия дезинформации.

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Из-за падения мировых цен на уголь и высоких затрат, инвесторы решили вернуть шахты оккупационным властям для дальнейшей ликвидации.

По оценкам, содержание этих объектов может стоить до 3 миллиардов рублей (более 32 миллионов долларов) ежегодно.

Компании обвиняют оккупантов

Оккупационная администрация ожидает, что именно инвесторы оплатят разработку технической документации для консервации или закрытия шахт. Зато компании перекладывают эту ответственность на местную "власть".

Заметим, еще в сентябре 2024 года российская администрация заявляла об амбициозных планах экспортировать уголь из Донбасса в Китай, Индию, Иран, Узбекистан и Малайзию – через порты в Мариуполе, Таганроге, Ростове-на-Дону и железнодорожными путями через Азербайджан и Иран.

В феврале и июне 2024 года компания "Торговый дом "Донские угли"" получила в аренду 10 шахт, часть из которых до 2014 года принадлежала украинскому холдингу "Метинвест" Рината Ахметова и ГУП "Свердловантрацит".

Пока неизвестно, сколько шахт продолжают работу на оккупированной территории. До начала войны в регионе работало 95 угольных шахт. По данным до 2022 года, на экспорт в Россию ежегодно поставлялись 2,8 миллиона тонн угля с оккупированных территорий.