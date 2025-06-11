Новый цифровой сервис для ФЛП

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на народного депутата Алексея Гончаренко и представителя правительства в Верховной Раде Тараса Мельничука.

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По замыслу, система будет предоставлять предпринимателям персонализированные программы поддержки, включающие практические рекомендации для ведения, развития и масштабирования бизнеса. Предложения будут поступать через электронный кабинет пользователя или через Дію – как в веб-версии, так и через мобильное приложение (при технической возможности).

Обратите внимание. Проект будет реализовываться в течение 2 лет, а его основная цель – создать удобный и эффективный инструмент помощи украинским предпринимателям в реальном времени. Впрочем, как именно будет работать система на практике – пока неизвестно.

Параллельно правительство утвердило Порядок верификации реестровых данных, который должен обеспечить достоверность информации в публичных электронных реестрах – вероятно, и для новых цифровых сервисов.