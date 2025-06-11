Новий цифровий сервіс для ФОПів

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на народного депутата Олексія Гончаренка та представника уряду у Верховній Раді Тараса Мельничука.

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За задумом, система надаватиме підприємцям персоналізовані програми підтримки, що включатимуть практичні рекомендації для ведення, розвитку та масштабування бізнесу. Пропозиції надходитимуть через електронний кабінет користувача або через Дію – як у вебверсії, так і через мобільний додаток (за технічної можливості).

Зауважте. Проєкт реалізовуватиметься упродовж 2 років, а його основна мета – створити зручний і ефективний інструмент допомоги українським підприємцям у реальному часі. Втім, як саме працюватиме система на практиці – поки що невідомо.

Паралельно уряд затвердив Порядок верифікації реєстрових даних, який має забезпечити достовірність інформації в публічних електронних реєстрах – ймовірно, і для нових цифрових сервісів.