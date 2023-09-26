Финансовые показатели Ощадбанка

За 2023 год государственный Ощадбанк сумел заработать 9,4 миллиарда гривен. Этот показатель зафиксирован по итогам периода январь – август.

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Он превысил прошлогоднюю планку в четыре раза. С аналогичного периода 2022 года банк заработал 2,3 миллиарда гривен. Только в августе этого года чистая прибыль составила 1,2 миллиарда гривен.

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На итоговый финансовый результат также повлияла переоценка финансовых инструментов в портфеле ценных бумаг, она прибавила в общую прибыль почти 1,5 миллиарда гривен,

– сообщили в банке.

В целом Ощадбанк сообщил об увеличении всех финансовых показателей:

чистая процентная прибыль – 12,1 миллиарда гривен;

чистая комиссионная прибыль – 4,4 миллиарда гривен;

операционная прибыль – 7,8 миллиарда гривен.

В финучреждении также сообщили о достаточном запасе ликвидности и капитала.