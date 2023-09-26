Фінансові показники Ощадбанку

Впродовж 2023 року державний Ощадбанк зумів заробити 9,4 мільярда гривень. Цей показник зафіксували за підсумками періоду січень – серпень.

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Він перевищив минулорічну планку в 4 рази. З аналогічний період 2022 року банк заробив 2,3 мільярда гривень. Лише в серпні цього року чистий прибуток склав 1,2 мільярда гривень.

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На підсумковий фінансовий результат також вплинула переоцінка фінансових інструментів у портфелі цінних паперів, вона додала до загального прибутку майже 1,5 мільярда гривень,

– повідомили у банку.

Загалом Ощадбанк повідомив про збільшення всіх фінансових показників:

чистий відсотковий прибуток – 12,1 мільярда гривень;

чистий комісійний прибуток – 4,4 мільярда гривень;

операційний прибуток – 7,8 мільярда гривень.

У фінустанові також повідомили про достатній запас ліквідності та капіталу.