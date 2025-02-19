Предприятия и ФЛП должны подать отчеты до 20 февраля по новой форме – какие изменения произошли

С 2025 года предприятия и физические лица-предприниматели (ФЛП) обязаны подавать отчеты по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ) и единому социальному взносу (ЕСВ) ежемесячно вместо квартального формата. Первый отчет по новой схеме необходимо подать до 20 февраля 2025 года.

Новый порядок представления отчетности

6 февраля 2025 года вступили в силу новые формы Налогового расчета, которые доступны для загрузки на официальном портале Государственной налоговой службы Украины. Об основных изменениях информирует 24 Канал.

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Отныне:

Отчеты по НДФЛ и ЕСВ подаются ежемесячно .

. Конечный срок подачи расчета за каждый месяц – 20 число следующего месяца.

следующего месяца. Последний квартальный отчет за IV квартал 2024 года следовало подать до 10 февраля 2025 года по старой форме.