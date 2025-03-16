Как сообщили в Укрэнерго, в связи со сложной ситуацией в энергосистеме – завтра, 17 марта, будут применяться ограничения мощности для промышленности и бизнеса, передает 24 Канал.

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Когда не будет света

Отмечается, что ограничения будут действовать с 6:00 до 20:00. Отключение бытовых потребителей не прогнозируется.

Ситуация в энергосистеме может измениться. Следите за сообщениями на страницах операторов системы распределения (облэнерго),

– отметили в компании.

Также в Укрэнерго призвали экономно потреблять электроэнергию.

К слову, президент Зеленский подписал закон о закупке оборудования для строительства двух энергоблоков Хмельницкой АЭС в Болгарии.