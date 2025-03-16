Як повідомили в Укренерго, у зв'язку зі складною ситуацією в енергосистемі – завтра, 17 березня, будуть застосовуватись обмеження потужності для промисловості та бізнесу, передає 24 Канал.

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Коли не буде світла

Зазначається, що обмеження діятимуть з 6:00 до 20:00. Відключення побутових споживачів не прогнозується.

Ситуація в енергосистемі може змінитись. Стежте за повідомленнями на сторінках операторів системи розподілу (обленерго),

– наголосили у компанії.

Також в Укренерго закликали ощадливо споживати електроенергію.

До слова, президент Зеленський підписав закон про закупівлю обладнання для будівництва двох енергоблоків Хмельницької АЕС у Болгарії.