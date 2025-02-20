От Варшавы требуют вернуть 90 миллионов евро Евросоюзу, заявил еврокомиссар Петр Серафин. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Polsat News.

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В чем обвиняют Польшу

Как рассказал еврокомиссар, в нарушении подозревают Госагентство по стратегическим резервам во время премьерства Матеуша Моравецкого в течение 2017 – 2023 годов. OLAF удалось выяснить, что при закупке генераторов цену искусственно завысили.

Более того, установили, что при закупке отсутствовала конкуренция, а некоторые подрядчики получили "несправедливые преимущества". Также приобретенные для Украины генераторы оказались ненадлежащего качества, и их передали польским спасателям.

Министр по делам Европейского Союза Польши Адам Шлапка добавил, что сумма, которую нужно вернуть ЕС, "с точки зрения государства не является деньгами, которые пошатнут польскую экономику". Но это 91 миллион, который, по его мнению, можно было бы на что-то потратить.

По его словам, сейчас польская сторона ждет документы от бюро. Польский министр отметил, что соответствующий отчет станет "важным доказательством" для прокуратуры, которая расследует нарушения Государственного агентства стратегических резервов.

Заметим, что еще в августе 2024 года в Польше объявили в розыск бывшего руководителя Государственного агентства по стратегическим резервам Михала Кучмеровского. Его подозревали в участии в "организованной преступной группе" и коррупции.