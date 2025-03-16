В Украине будут отключать свет 17 марта
- 17 марта в Украине будут действовать ограничения электроэнергии для промышленности и бизнеса с 6:00 до 20:00.
- Отключение бытовых потребителей не прогнозируется, но Укрэнерго призывает экономно потреблять электроэнергию.
Россия периодически обстреливает энергетическую инфраструктуру Украины. Вследствие этих атак в стране вынужденно вводят ограничения электроэнергии. Будут действовать они и 17 марта.
Как сообщили в Укрэнерго, в связи со сложной ситуацией в энергосистеме – завтра, 17 марта, будут применяться ограничения мощности для промышленности и бизнеса, передает 24 Канал.
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Когда не будет света
Отмечается, что ограничения будут действовать с 6:00 до 20:00. Отключение бытовых потребителей не прогнозируется.
Ситуация в энергосистеме может измениться. Следите за сообщениями на страницах операторов системы распределения (облэнерго),
– отметили в компании.
Также в Укрэнерго призвали экономно потреблять электроэнергию.
К слову, президент Зеленский подписал закон о закупке оборудования для строительства двух энергоблоков Хмельницкой АЭС в Болгарии.