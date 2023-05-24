Льгота в 2% от оборота: почему государство хочет ее отменить

С 1 июля 2023 года налоги для юрлиц и ФЛП могут вернуть до довоенного уровня. В частности, отменят льготу в 2% из-за ее убыточности для государства.

Почему отменяют льготу в 2% для ФЛП

На время военного положения ФЛП 3 группы и юрлица платили 2% от оборота, вместо 5%. Однако упрощенный режим налогообложения решили отменить из-за его убыточности для государства.

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В настоящее время государство зарабатывает на предпринимателях 80 миллиардов гривен налогов в месяц, в то время как за тот же срок тратит 130 миллиардов гривен на войну. То есть Украина вынуждена занимать разницу, чтобы противостоять врагу. К слову, международные партнеры не финансируют нашу безопасность и оборону, поэтому деньги нужно собирать на внутри страны.

Также с июля ФЛП 1 и 2 группы могут быть обязаны платить единый податок к. Пока такие взносы добровольны.

Это и есть причина отмены упрощенного режима налогообложения и возвращения штрафов и плановых проверок. К слову предприниматели сами могут переоформиться на обычный тип налогообложения, если они не хотят, чтобы в это вмешивалась налоговая служба.

Какие налоги сейчас платят предприниматели

ФЛП 1 группы:

ЕСВ – 1474 гривны;

единый налог – 268,4 гривны;

ФЛП 2 группы:

ЕСВ – 1 474 гривны:

единый налог – 1340 гривен;

ФЛП 3 группы: