Так, налоговый комитет Верховной Рады поддержал ко второму чтению два законопроекта Дмитрия Разумкова – №8196 и №8197. Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк на своей странице в телеграме.

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Что предусматривают законопроекты

Упомянутые проекты законов вносят изменения в Налоговый и Таможенный кодексы Украины с целью содействия восстановлению энергетической инфраструктуры страны, а вместе с тем должны поддержать работу бизнеса в условиях проблем со связью и электроэнергией.

На законодательном уровне внедряется ввоз генераторов, другого оборудования, Starlink, без пошлин и НДС. В частности, для физлиц,

– объяснил Железняк.

Кроме того, согласно нынешней редакции документов, беспошлинный ввоз будет распространяться на почтовые и экспресс-отправления. Также без таможенных пошлин можно будет получать помощь от Energy Community в виде оборудования для восстановления энергетической инфраструктуры.

Вместе с тем, комитет поддержал законопроект, разрешающий бизнесу хранить до 2 тонн топлива без каких-либо лицензий или других разрешительных документов. Это, в частности, очень необходимо для поддержки предприятиями работы генераторов в необходимых масштабах.

Такой порядок будет действовать в течение военного положения и 30 дней после его завершения. Также предполагается, что в целях налогообложения экологическим налогом, генераторы не являются источником загрязнения,

– добавил глава налогового комитета Даниил Гетманцев.