Ожидается, что Верховная Рада успеет принять соответствующий закон до конца этого года. Об этом рассказал глава комитета ВР по вопросах финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в интервью изданию Forbes.

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Почему это важно

Из-за массированных ударов России по энергетической инфраструктуре и проблем с поставками электроэнергии бизнес массово устанавливает генераторы, потребляющие много топлива. Поэтому предприятия столкнулись с проблемой хранения и доставки ресурса.

Верховная Рада намерена разрешить бизнесу хранить до 2 тонн топлива без необходимости получать лицензию или другие разрешительные документы, отмечает Гетманцев. В то же время, для хранения более двух тонн топлива компаниям потребуется подавать декларацию в налоговую.

Глава налогового комитета отметил, что эти нормы не касаются АЗС, оптовиков и нефтеперерабатывающих заводов. При этом, изменения будут вводиться на период действия военного положения, а соответствующий закон планируется принять до конца года.

Напомним, что согласно действующему законодательству субъектам хозяйствования запрещено хранить топливо для собственных нужд без соответствующих лицензий, если его объем превышает 5 литров. В налоговой отмечали, что в случае нарушения бизнес могут оштрафовать на 500 тысяч гривен. Однако Гетманцев подчеркнул, что пока налоговая не применяет никаких штрафных санкций за хранение топлива.

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