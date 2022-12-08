Очікується, що Верховна Рада встигне прийняти відповідний закон до кінця поточного року. Про це розповів очільник комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев в інтерв'ю виданню Forbes.

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Чому це важливо

Унаслідок масованих ударів Росії по енергетичній інфраструктурі та проблем з постачанням електроенергії, бізнес масово встановлює генератори, які споживають багато пального. Тому підприємства зіткнулись з проблемою зберігання і доставки ресурсу.

Верховна Рада має намір дозволити бізнесу зберігати до 2 тонн пального без необхідності отримувати ліцензію або інші дозвільні документи, зазначає Гетманцев. Водночас, для зберігання більш ніж двох тонн пального компаніям буде потрібно подавати декларацію у податкову.

Голова податкового комітету зауважив, що ці норми не стосуються АЗС, оптовиків та нафтопереробних заводів. При цьому, зміни вводитимуться на період дії воєнного стану, а відповідний закон планують прийняти до кінця року.

Нагадаємо, що за чинним законодавством суб'єктам господарювання заборонено зберігати пальне для власних потреб без відповідних ліцензій, якщо його об'єм перевищує 5 літрів. У податковій наголошували, що у разі порушення бізнес можуть оштрафувати на 500 тисяч гривень. Проте, Гетманцев підкреслив, що наразі податкова не застосовує жодних штрафних санкцій за зберігання пального.

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