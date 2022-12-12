Так, податковий комітет Верховної Ради підтримав до другого читання два законопроєкти Дмитра Разумкова – №8196 та №8197. Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк на своїй сторінці у телеграмі.

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Що передбачають законопроєкти

Згадані проєкти законів вносять зміни до Податкового та Митного кодексів України з метою сприяння відновлення енергетичної інфраструктури країни, а разом з тим мали б підтримати роботу бізнесу в умовах проблем зі зв'язком та електроенергією.

На законодавчому рівні впроваджується ввезення генераторів, іншого обладнання, Starlink, без мита та ПДВ. Зокрема, для фізосіб,

– пояснив Железняк.

Крім того, за нинішньою редакцією документів, безмитне ввезення поширюватиметься на поштові та експрес-відправлення. Також без митних зборів можна буде отримувати допомогу від Energy Community у вигляді обладнання для відновлення енергетичної інфраструктури.

Разом з тим, комітет підтримав законопроєкт, який дозволяє бізнесу зберігати до 2 тонн палива без будь-яких ліцензій чи інших дозвільних документів. Це, зокрема, дуже необхідно для підтримки суб'єктами господарювання роботи генераторів у необхідних масштабах.

Такий порядок діятиме протягом воєнного стану та 30 днів після його завершення. Також передбачається, що з метою оподаткування екологічним податком, генератори не є джерелом забруднення,

– додав очільник податкового комітету Данило Гетманцев.