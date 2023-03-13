ФЛПам приготовиться: когда отменят льготные 2% налогообложения

Еще в феврале Налоговый комитет Верховной Рады поддержал законопроект об отмене 2% налога для ФЛП. Следовательно, если его примут, льготы для предпринимателей будут отменены уже с 1 июля.

Что предполагает проект об отмене льгот

Напомним, что правительственный проект по отмене льготных 2% налогообложения для ФЛП могут заработать уже 1 июля 2023 года.

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Однако важно добавить, чтоПока только должно быть рассмотрение.

В проекте об отмене указывается, что:

льготы на налогообложение отменятся для 1 и 2-й группы ФЛП;

состоится возобновление проведения документальных проверок;

вернутся штрафные санкции за нарушение использования РРО (Регистратор расчетных операций).

Какими будут налоги для ФЛП в марте

ФЛП 1 группы:

ЕСВ – 1 474 гривен в месяц (22% размера минимальной заработной платы);

единый налог – 268,40 гривны в месяц (не более 10% прожиточного минимума для трудоспособных лиц на 1 января 2023 года).

ФЛП 2 группы:

ЕСВ будет составлять 1 474 гривен в месяц (22% размера минимальной заработной платы);

единый налог – 1 340 гривен в месяц (20% минимальной заработной платы на 1 января 2023 года).

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ФЛП 3 группы: