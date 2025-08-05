В Верховной Раде зарегистрировалм законопроект, который должен убрать остатки бюрократии. Речь идет об окончательной отмене требования обязательного использования печатей для юридических лиц и ФЛП в случаях, где это не предусмотрено законом.

Какова ситуация на данный момент?

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на правительственный проект № 13591. Несмотря на то, что с 2017 года в Украине действует принцип добровольного использования печатей, в некоторых законах до сих пор остались недоработанные формулировки, которые заставляют бизнес их использовать.

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Такое требование все еще присутствует, в частности, в законах: "Об организациях работодателей"; "О рынках капитала и организованных товарных рынках".

Из-за таких коллизий предприниматели часто вынуждены изготавливать печати без надобности, тратя время и деньги. К тому же это создает риск для бизнеса при проверках и заключении договоров.

Что предусматривает законопроект?

Новый документ предлагает: