Уже известны даже названия ТРЦ, в которых откроются первые магазины сети Pepco
Украинские торгово-развлекательные центры ведут переговоры с европейской сетью дискаунтеров Pepco. В ближайшее время в нескольких регионах Украины могут открыться новые магазины.
Где откроются магазины Pepco?
Бренд рассматривает масштабный выход на рынок Украины, однако в 2026 году повезет лишь нескольким областям, пишет "Интерфакс-Украина".
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Среди возможных локаций:
- Луцк – ТРЦ "Порт Сити";
- Тернополь – ТРЦ "Подоляны" (вторая очередь);
- Киев –, ведутся консультации по поводу открытия;
В ТРЦ "Порт Сити" в Луцке бренд уже частично представлен в формате стока, и сейчас ведутся переговоры о полноценном магазине.
Если мы достигнем соглашения (с Pepco), он будет занимать очень серьезное место в нашем ТРЦ и по трафику, и, соответственно, по любви наших посетителей, потому что его ждут, его знают очень хорошо,
– сообщила CEO "Порт Сити" Наталья Антоненко.
В Тернополе появится во второй очереди ТРЦ "Подоляны", открытие которого анонсировано на 15 октября.
Мы находимся на стадии подписания договора ТРЦ "Подоляны" с Pepco, уже все ключевые моменты обсуждены. Не только наши посетители ждут этот бренд, но и арендаторы... Приблизительная дата открытия – конец октября – начало ноября. Будем надеяться, что откроется вместе со второй очередью ТРЦ,
– сообщила директор по развитию ТРЦ "Подоляны" Татьяна Чубак.
Генеральный директор группы Arricano Анна Чуботина подчеркнула, что бренд может составить конкуренцию украинским сетям в определенных категориях.
Нам было бы интересно открыть их в наших региональных торговых центрах в Кривом Роге и Запорожье, учитывая спрос со стороны нашей целевой аудитории. К сожалению, они сейчас не рассматривают возможность открытия в этих регионах. Обсуждаем Киев,
– сказала она.
Что продает Pepco?
Pepco – одна из крупнейших европейских сетей магазинов формата дискаунтер. Компания специализируется на товарах по доступным ценам для повседневных покупок. В магазинах сети представлены:
- одежда для детей и взрослых;
- товары для дома;
- декор и предметы интерьера;
- кухонные принадлежности и посуда;
- игрушки;
- сезонные товары.
Именно благодаря сочетанию невысоких цен и широкого ассортимента сеть быстро стала популярной во многих странах Европы.
Как польский бизнес в Украине увеличил доходы?
- Количество компаний с польскими владельцами в Украине превысило 1,1 тысячу, с общим выручкой 123,01 миллиарда гривен, что на 20% больше, чем в предыдущем году. Абсолютным лидером стала компания «ЛПП Украина»,, которая управляет известными брендами одежды –, Reserved,, Cropp,, House,, Mohito и Sinsay.
- Наибольшая концентрация этих компаний наблюдается в Киеве,, где зарегистрировано 46 предприятий с доходом свыше 100 миллионов гривен.