31 января 2025, 16:10
Товары, которые не подлежат налогообложению – новый перечень
Кабинет министров Украины утвердил список товаров, предоставляемых в виде благотворительной помощи и не включаются в налогооблагаемый доход.
Товары, которые не подлежат налогообложению
Об этом сообщает 24 Канал, ссылаясь на документ, обнародованный народным депутатом Алексеем Гончаренко в телеграмме.
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Что вошло в список
- Энергетическое оборудование – батареи, обогреватели обогреватели
- Строительные материалы
- Средства для защиты и обороны – беспилотники, средства РЭБ, бронежилеты
Обратите внимание. Премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что принятое решение позволит упростить механизм предоставления благотворительной помощи и избежать лишнего налогообложения.
Перечень товаров / Фото с тг-канала Гончаренко