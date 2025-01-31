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31 января 2025, 16:10
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Товары, которые не подлежат налогообложению – новый перечень

Анастасия Лукашевская

Кабинет министров Украины утвердил список товаров, предоставляемых в виде благотворительной помощи и не включаются в налогооблагаемый доход.

Товары, которые не подлежат налогообложению

Об этом сообщает 24 Канал, ссылаясь на документ, обнародованный народным депутатом Алексеем Гончаренко в телеграмме

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Что вошло в список

  • Энергетическое оборудование – батареи, обогреватели обогреватели
  • Строительные материалы
  • Средства для защиты и обороны – беспилотники, средства РЭБ, бронежилеты

Обратите внимание. Премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что принятое решение позволит упростить механизм предоставления благотворительной помощи и избежать лишнего налогообложения.

Перечень товаров / Фото с тг-канала Гончаренко