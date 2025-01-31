Товары, которые не подлежат налогообложению – новый перечень

Кабинет министров Украины утвердил список товаров, предоставляемых в виде благотворительной помощи и не включаются в налогооблагаемый доход.

Товары, которые не подлежат налогообложению Об этом сообщает 24 Канал, ссылаясь на документ, обнародованный народным депутатом Алексеем Гончаренко в телеграмме. Смотрите также Шмыгаль ответил, куда направили все налоги, уплаченные украинцами в январе Что вошло в список Энергетическое оборудование – батареи, обогреватели обогреватели

Строительные материалы

Средства для защиты и обороны – беспилотники, средства РЭБ, бронежилеты Обратите внимание. Премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что принятое решение позволит упростить механизм предоставления благотворительной помощи и избежать лишнего налогообложения. Перечень товаров / Фото с тг-канала Гончаренко