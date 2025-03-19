Как ФЛП перейти на общую систему: крайний срок – 20 марта

В 2025 году были введены новые налоги, в частности военный сбор, а также снова сделана обязательной уплата ЕСВ. Поэтому многие ФЛП, которые временно не ведут деятельность, выбирают закрытие бизнеса или переход на общую систему, чтобы избежать налогов за неактивную деятельность.

Крайние сроки перехода

При этом налоговый консультант Михаил Смокович напомнил, что последний срок для перехода на общую систему – 20 марта, информирует 24 Канал.

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"Если вы планируете перейти с единого налога на общую систему налогообложения с 1 апреля 2025 года, не забудьте подать заявление до 20 марта", – отметил Смокович.

Преимущества общей системы

Переход на общую систему позволяет не платить налоги при отсутствии дохода, нужно только раз в год подавать отчетность.

Важно! В то же время, если вы закроете ФЛП или откажетесь от упрощенной системы налогообложения в 2025 году, вернуться к единому налогу можно будет только с 2026 года.

Как осуществить переход

Для тех, кто хочет узнать больше, Михаил Смокович подготовил инструкции: