В последний раз "Жигулевское" вышло в свет в октябре 2023 года. Однако пиво с той же рецептурой, но новым названием, начнет появляться на полках не раньше февраля.

Смотрите также Хлебовозки дважды обстреливали, но ездят дальше: история пекаря единого производства Святогорска

Название без советского наследия

Уманский пивзавод прекратил производство пива под названием "Жигулевское". Как объяснили представители предприятия, они решили отказаться от российско-советского прошлого. В то же время предприятие представит тот же продукт, по тому же рецепту и вкусу, но уже под новым названием – "Венское".

Существует мнение, что это подлинное название этого пива, рецепт которого принадлежит австрийскому пивовару Альфреду фон Вакано. Потому и решили назвать именно так,

– объяснила маркетологиня "Уманьпиво" Мария Кисиль.

Идея изменения названия "Жигулевского" была уже давно, однако из-за ряда технических нюансов это сделали только сейчас. Последнее пиво под таким названием сошло с конвейера в начале октября. Однако в магазинах еще можно увидеть "Жигулевское", поскольку сама процедура извлечения продукта из ассортимента занимает некоторое время.

Стоит отметить! В полную мощность пивзавод заработает в феврале. В это время планируют начать выпуск пива "Венское".

Уманский завод запатентовал название "Венское", однако пока ждали официальные документы, выпустили его лимитированной партией с рекламной кампанией "Жизнь продолжается". Идея понравилась покупателям, поэтому пивоварня решила на разных партиях печатать цитаты.

Ребрендинг из-за войны

В День Независимости компания Danone о запуске нового бренда на украинском рынке, который будет производить традиционную молочную продукцию. Там сообщили, что он называется "Просто Наше" и пришел на смену "Простоквашино". Обновленная продукция уже появилась на полках супермаркетов.

Как сообщается, замена бренда была обусловлена тем, что "Простоквашино" стал неактуальным из-за фундаментальных культурных и ценностных изменений в украинском обществе.