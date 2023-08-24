Компания Danone объявила о запуске нового бренда на украинском рынке, который будет производить традиционную молочную продукцию. В Данон сообщили, что он будет называться "Просто Наше" и придет на смену "Простоквашино", передает 24 Канал.

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Замена бренда была обусловлена тем, что "Простоквашино" стало неактуальным из-за фундаментальных культурных и ценностных изменений в украинском обществе.

Выход нового бренда на украинский рынок

О выходе на рынок бренда "Просто Наше" компания Данон сообщила в День Независимости Украины. Это символический шаг, ярко демонстрирующий укрепление самобытности и подлинности украинского производства.

Работа над запуском нового проекта продолжалась больше года. Наконец-то страницу истории "Простоквашино" удалось пролистать и выйти к украинцам с новым предложением.

Оставив в прошлом название, мы берем с собой в будущее наш опыт в производстве, нашу экспертизу в качестве молока и молочных продуктов, нашу неизменную приверженность поддержке локальных фермеров, поставляющих нам сырье,

– отметил Евгений Бардзик, маркетинг менеджер ТМ "Просто Наше".

Линейка нового бренда будет представлена в следующих категориях:

молоко;

кефир;

ряжанка;

сметана;

кисломолочныйсир.

Данон продолжает активно работать на украинском рынке с первых дней полномасштабного вторжения. В прошлом году компания передала на разнообразные благотворительные проекты 30 миллионов гривен. Что касается выхода бизнеса Danone из России, то он проходил не через продажу активов – Путин своим указом конфисковал все имущество компании.

Всю продукцию будут производить исключительно из фермерского молока на заводе Danone в Кременчуге Полтавской области. На производстве действуют стандарты GMP и HAССP, что позволяет предлагать потребителям продукцию самого высокого качества.

"Бренд "Просто Наше" в каждом своем проявлении, начиная от формы и содержания и завершая каждым отдельным элементом айдентики на упаковке, демонстрирует исповедующие ценности: это прежде всего забота о близких и родных, проявляющаяся в непревзойденном качестве и вкусе", – подчеркнул Андрей Полуэктов, директор по маркетингу Danone в Украине.