Компанія Danone оголосила про запуск нового бренду на українському ринку, який виготовлятиме традиційну молочну продукцію. У Данон повідомили, що він матиме назву "Просто Наше" та прийде на зміну "Простоквашино", передає 24 Канал.

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Заміна бренду була зумовлена тим, що "Простоквашино" став неактуальним через фундаментальні культурні та ціннісні зміни в українському суспільстві.

Вихід нового бренду на український ринок

Про вихід на ринок бренду "Просто Наше" компанія Данон повідомила у День Незалежності України. Це символічний крок, який яскраво демонструє зміцнення самобутності та автентичності українського виробництва.

Робота над запуском нового проєкту тривала понад рік. Нарешті сторінку історії "Простоквашино" вдалося перегорнути та вийти до українців з новою пропозицією.

Залишивши в минулому назву, ми беремо з собою в майбутнє наш досвід у виробництві, нашу експертизу у якості молока та молочних продуктів, нашу незмінну відданість підтримці локальних фермерів, які постачають нам сировину,

– зазначив Євген Бардзік, маркетинг менеджер ТМ "Просто Наше".

Лінійка нового бренду буде представлена у таких категоріях:

молоко;

кефір;

ряжанка;

сметана;

кисломолочний сир.

Данон продовжує активно працювати на українському ринку з перших днів повномасштабного вторгнення. Минулого року компанія передала на різноманітні благодійні проєкти 30 мільйонів гривень. Що стосується виходу бізнесу Danone з Росії, то він відбувався не через продаж активів – Путін своїм указом конфіскував усе майно компанії.

Усю продукцію будуть виготовляти виключно з фермерського молока на заводі Danone у Кременчуці, що на Полтавщині. На виробництві діють стандарти GMP та HAССP, що дозволяє пропонувати споживачам продукцію лише найвищої якості.

"Бренд "Просто Наше"у кожному своєму прояві, починаючи від форми та змісту і завершуючи кожним окремим елементом айдентики на упаковці, демонструє цінності, які сповідує: це передусім турбота про близьких та рідних, що проявляється у неперевершеній якості та смаку", – підкреслив Андрій Полуектов, директор з маркетингу Danone в Україні.