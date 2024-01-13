Востаннє "Жигулівське" побачило світ аж у жовтні 2023 року. Однак пиво з тою ж рецептурою, але новою назвою, розпочне з'являтися на полицях не раніше лютого.

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Назва без радянського спадку

Уманський пивзавод припинив виробництво пива під назвою "Жигулівське". Як пояснили представники підприємства, вони вирішили відмовитися від російсько-радянського минулого. Водночас підприємство представить той самий продукт, за тим самим рецептом та смаком, але вже під новою назвою – "Віденське".

Існує думка, що це автентична назва цього пива, рецепт якого належить австрійському пивовару Альфреду фон Вакано. Тому і вирішили назвати саме так,

– пояснила маркетологиня "Уманьпиво" Марія Кисіль.

Ідея щодо зміни назви "Жигулівського" була вже давно, проте через низку технічних нюансів це зробили лише зараз. Востаннє пиво під такою назвою зійшло з конвеєра на початку жовтня. Однак у магазинах ще можна побачити "Жигулівське", оскільки сама процедура вилучення продукту з асортименту займає певний час.

Варто зазначити! На повну потужність пивзавод запрацює в лютому. Саме тоді планують розпочати випуск пива "Віденське".

Уманський завод запатентував назву "Віденське", проте поки чекали на офіційні документи випустили його лімітованою партією з рекламною кампанією "Життя триває". Ідея сподобалася покупцям, тому пивоварня вирішила на різних партіях друкувати цитати.

Ребрендинг через війну

На День Незалежності компанія Danone про запуск нового бренду на українському ринку, який виготовлятиме традиційну молочну продукцію. Там повідомили, що він має назву "Просто Наше" та прийшов на зміну "Простоквашино". Оновлена продукція вже з'явилася на полицях супермаркетів.

Як повідомляється, заміна бренду була зумовлена тим, що "Простоквашино" став неактуальним через фундаментальні культурні та ціннісні зміни в українському суспільстві.