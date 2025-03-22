В Украине создали платформу для трудоустройства ветеранов

В Украине запустили новую платформу для поддержки трудоустройства ветеранов. Платформа "Навстречу", разработанная по инициативе Work.ua. Ее цель - помочь военным найти работу после службы, а работодателям - привлечь квалифицированных специалистов с уникальным опытом.

Эффективная интеграция ветеранов

Ветераны часто сталкиваются с проблемами при трудоустройстве, поскольку не всегда могут правильно оценить свой военный опыт как часть профессиональной карьеры. В то же время работодатели часто не знают, как эффективно интегрировать таких специалистов в свои команды. Платформа "Навстречу" предоставляет инструменты для решения этих вопросов, сообщили в пресс-службе Work.ua, информирует 24 Канал.

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Юлия Кириллова, заместитель министра по делам ветеранов и ветеран, отмечает экономический потенциал тех, кто вернулся с войны: "Ветераны могут стать двигателем изменений после нашей победы. Мы должны обеспечить им достойные условия труда, чтобы они не искали лучших возможностей за рубежом".

Что предлагает платформа "Навстречу":

Вакансии, где опыт ветеранов является преимуществом.

Информацию об организациях и инициативах, поддерживающих ветеранов.

Статьи и полезные материалы для кандидатов и работодателей.

Перечень компаний, которые активно набирают ветеранов.

Доступ к базе резюме кандидатов с военным опытом.

Чеклист для оценки готовности компаний к трудоустройству ветеранов.

Примеры успешных кейсов трудоустройства.

Ценность ветеранов как кандидатов

Наталья Петренко, руководитель по кадровому администрированию компании "Агромат", отметила, что частные компании понимают ценность ветеранов как кандидатов.

"Это люди, которые работают в командах, берут на себя ответственность и проявляют креативность. Мы ждем таких специалистов", – добавила Наталья Петренко.

Заметьте. Сейчас более 2 000 компаний разместили вакансии, где военный опыт является преимуществом, а более 5 500 ветеранов разместили свои резюме на платформе.