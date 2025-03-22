В Украине создали платформу для трудоустройства ветеранов
- В Украине запущена платформа "Навстречу" для поддержки трудоустройства ветеранов, разработанную по инициативе Work.ua.
- Платформа предоставляет вакансии, где опыт ветеранов является преимуществом, информацию об организациях, поддерживающих ветеранов, статьи, чеклисты и примеры успешных кейсов трудоустройства.
В Украине запустили новую платформу для поддержки трудоустройства ветеранов. Платформа "Навстречу", разработанная по инициативе Work.ua. Ее цель - помочь военным найти работу после службы, а работодателям - привлечь квалифицированных специалистов с уникальным опытом.
Эффективная интеграция ветеранов
Ветераны часто сталкиваются с проблемами при трудоустройстве, поскольку не всегда могут правильно оценить свой военный опыт как часть профессиональной карьеры. В то же время работодатели часто не знают, как эффективно интегрировать таких специалистов в свои команды. Платформа "Навстречу" предоставляет инструменты для решения этих вопросов, сообщили в пресс-службе Work.ua, информирует 24 Канал.
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Юлия Кириллова, заместитель министра по делам ветеранов и ветеран, отмечает экономический потенциал тех, кто вернулся с войны: "Ветераны могут стать двигателем изменений после нашей победы. Мы должны обеспечить им достойные условия труда, чтобы они не искали лучших возможностей за рубежом".
Что предлагает платформа "Навстречу":
- Вакансии, где опыт ветеранов является преимуществом.
- Информацию об организациях и инициативах, поддерживающих ветеранов.
- Статьи и полезные материалы для кандидатов и работодателей.
- Перечень компаний, которые активно набирают ветеранов.
- Доступ к базе резюме кандидатов с военным опытом.
- Чеклист для оценки готовности компаний к трудоустройству ветеранов.
- Примеры успешных кейсов трудоустройства.
Ценность ветеранов как кандидатов
Наталья Петренко, руководитель по кадровому администрированию компании "Агромат", отметила, что частные компании понимают ценность ветеранов как кандидатов.
"Это люди, которые работают в командах, берут на себя ответственность и проявляют креативность. Мы ждем таких специалистов", – добавила Наталья Петренко.
Заметьте. Сейчас более 2 000 компаний разместили вакансии, где военный опыт является преимуществом, а более 5 500 ветеранов разместили свои резюме на платформе.