Ефективна інтеграція ветеранів

Ветерани часто стикаються з проблемами при працевлаштуванні, оскільки не завжди можуть правильно оцінити свій військовий досвід як частину професійної кар’єри. У той же час роботодавці часто не знають, як ефективно інтегрувати таких фахівців у свої команди. Платформа "Назустріч" надає інструменти для вирішення цих питань, повідомили у пресслужбі Work.ua, інформує 24 Канал.

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Юлія Кіріллова, заступниця міністра у справах ветеранів і ветеранка, наголошує на економічному потенціалі тих, хто повернувся з війни: "Ветерани можуть стати рушієм змін після нашої перемоги. Ми маємо забезпечити їм гідні умови праці, щоб вони не шукали кращих можливостей за кордоном".

Що пропонує платформа "Назустріч":

Вакансії, де досвід ветеранів є перевагою.

Інформацію про організації та ініціативи, що підтримують ветеранів.

Статті та корисні матеріали для кандидатів і роботодавців.

Перелік компаній, які активно набирають ветеранів.

Доступ до бази резюме кандидатів із військовим досвідом.

Чекліст для оцінки готовності компаній до працевлаштування ветеранів.

Приклади успішних кейсів працевлаштування.

Цінність ветеранів як кандидатів

Наталя Петренко, керівниця з кадрового адміністрування компанії "Агромат", відзначила, що приватні компанії розуміють цінність ветеранів як кандидатів.

"Це люди, які працюють у командах, беруть на себе відповідальність і проявляють креативність. Ми чекаємо на таких спеціалістів", – додала Наталя Петренко.

Зауважте. Наразі більше 2 000 компаній розмістили вакансії, де військовий досвід є перевагою, а понад 5 500 ветеранів розмістили свої резюме на платформі.