Ефективна інтеграція ветеранів
Ветерани часто стикаються з проблемами при працевлаштуванні, оскільки не завжди можуть правильно оцінити свій військовий досвід як частину професійної кар’єри. У той же час роботодавці часто не знають, як ефективно інтегрувати таких фахівців у свої команди. Платформа "Назустріч" надає інструменти для вирішення цих питань, повідомили у пресслужбі Work.ua, інформує 24 Канал.
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Юлія Кіріллова, заступниця міністра у справах ветеранів і ветеранка, наголошує на економічному потенціалі тих, хто повернувся з війни: "Ветерани можуть стати рушієм змін після нашої перемоги. Ми маємо забезпечити їм гідні умови праці, щоб вони не шукали кращих можливостей за кордоном".
Що пропонує платформа "Назустріч":
- Вакансії, де досвід ветеранів є перевагою.
- Інформацію про організації та ініціативи, що підтримують ветеранів.
- Статті та корисні матеріали для кандидатів і роботодавців.
- Перелік компаній, які активно набирають ветеранів.
- Доступ до бази резюме кандидатів із військовим досвідом.
- Чекліст для оцінки готовності компаній до працевлаштування ветеранів.
- Приклади успішних кейсів працевлаштування.
Цінність ветеранів як кандидатів
Наталя Петренко, керівниця з кадрового адміністрування компанії "Агромат", відзначила, що приватні компанії розуміють цінність ветеранів як кандидатів.
"Це люди, які працюють у командах, беруть на себе відповідальність і проявляють креативність. Ми чекаємо на таких спеціалістів", – додала Наталя Петренко.
Зауважте. Наразі більше 2 000 компаній розмістили вакансії, де військовий досвід є перевагою, а понад 5 500 ветеранів розмістили свої резюме на платформі.