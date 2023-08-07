Форма уплаты налога изменилась: что будет, если ФЛПы заплатили по-старому

В июле изменился формат платежа по Единому налогу. Впрочем, не все предприниматели слышали об изменениях и не все банки смогли быстро подстроиться под нововведения. Что именно изменилось и как ФЛПам платить этот налог – рассказывает 24 Канал.

Что именно изменилось для ФЛПов

Бухгалтер Михаил Смоктович отмечает, что в прошлом месяце изменилась форма платежа. Теперь в предназначение не нужно будет вносить лишние знаки и символы, что значительно упростит жизнь предпринимателям.

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Михаил Смоктович Бухгалтер и эксперт по ведению ФЛПов Теперь нужно писать просто "код вида уплаты, назначение платежа и период, за который уплачивается налог". Это называется структурированный формат платежа, и он обязателен с 1 июля 2023 года. Он касается всех налогов, сборов, платежей и единого взноса.

Что делать, если уплатили налог по-старому

Как выяснилось, не все предприниматели узнали о нововведениях и уплатили налог по старому образцу. В похожей ситуации оказались и банки, не успевшие перестроиться и присылавшие старые образцы бланков, отмечает Смоктович.

Если вы заплатили налоги по старому образцу – ничего страшного. Платежи засчитываются и все работает. Мы протестировали все возможные варианты уплаты налогов – все хорошо, поэтому беспокоиться нечего,

– рассказал бухгалтер.

Уплатить налог за другого предпринимателя не получится

НБУ отреагировал на обращение финучреждений и издал распоряжение, согласно которому платить налоги и по старому и новому образцу можно будет до 1 декабря 2023 года. После этой даты необходимо будет использовать новый формат платежа.

Также следует отметить, что новая форма платежа предполагает только внесение назначения платежа. А для того чтобы идентифицировать плательщика, налоговая спрашивает ИНН у банка. Тот, в свою очередь, дает реквизиты плательщика.

Однако это новшество касается только новой формы. Если вы платите налог по старому бланку, то он засчитывается по тому ИНН, указанному в квитанции о платеже.

И в новой форме это изменить невозможно. Если вы платите ЕСВ или налоги со своего счета, налоговая засчитает его именно вам,

– объяснил Смоктович.

Эксперт также подчеркнул: платить налоги по новой форме с 1 декабря 2023 нужно будет и за себя, и за работников.