Сколько стоит "забыть" посылку: тарифы платного хранения на "Новой почте"
- На "Новой почте" бесплатное хранение посылок длится 7 дней, для паллет – 3 дня, после чего начинается платный период.
- Тарифы на платное хранение варьируются от 10 до 100 гривен в день в зависимости от размера посылки или типа товара.
В "Новой почте" в Украине действуют четкие правила относительно того, как долго посылки могут лежать в отделении и когда за это начинают брать деньги. В общем отправления хранятся до 30 календарных дней, но бесплатный период значительно короче.
Сколько стоит платное хранение на "Новой почте"?
Стоимость платного хранения зависит от типа отправления, сообщили в "Новой почте".
В 2026 году тарифы выглядят так:
- небольшие посылки или документы – 10 гривен за день;
- средние – 20 гривен за день;
- большие – 30 гривен за день;
- грузы до 100 килограммов – 40 гривен за день;
- шины и диски – 40 гривен за день;
- паллеты – 100 гривен за день.
Если вес превышает 100 килограммов, придется платить по 40 гривен за каждые последующие 100 килограммов ежедневно.
Заметьте! Первый день хранения считается не с момента доставки, а со следующего дня после того, как посылка прибыла в отделение. Все эти процессы происходят автоматически – ничего дополнительно заказывать не нужно.
Сколько хранится посылка на "Новой почте"?
Бесплатно посылки (кроме паллет) хранятся в течение семи календарных дней. Для паллет этот срок короче – всего три дня.
После этого начинается платный период: для обычных отправлений – с восьмого дня, для паллет – уже с четвертого. Поэтому если затянуть с получением, сумма за хранение может быстро возрасти.
Что категорически нельзя отправлять "Новой почтой"?
По правилам перевозчика, в посылках нельзя пересылать:
- пищевые продукты, требующие специального температурного режима или имеющие срок годности, заканчивающийся до даты доставки;
- охлажденные или замороженные продукты;
- молочные продукты и яйца;
- пищевые продукты животного происхождения в местах с карантинными ограничениями (где может действовать специальный режим).
Также компания не принимает для пересылки не принимает для пересылки:
- алкогольные напитки и подакцизные товары (табачные изделия);
- лекарства,
- витамины и диетические добавки;
- деньги, драгоценные металлы и камни;
- пиротехника и опасные материалы;
- нерегистрируемые медицинские средства и запрещенные вещества.
По официальным условиям перевозки, часть пищевых продуктов может быть разрешена, если они имеют длительный срок годности, не требуют специальных условий хранения и правильно упакованы – например, сухие крупы или консервы в заводской упаковке.
Новости "Новой почты"
В "Новой почте" в ТРЦ можно оставить вещи на хранение. Максимальный вес вещей – 30 кг, а длина каждой стороны пакета не должна превышать 60 см.
"Новая почта" в Киеве открыла пространство с 26 почтоматами и 286 ячейками, работающее в тестовом режиме. Если пространство будет популярным, такие почтоматы могут появиться в других городах Украины.
"Новая почта" планирует выйти на рынки Канады, Китая и расширить свое присутствие в Европе до 2028 года, а также открыть отделение в США.
"Новая почта" начала сотрудничество с UPS для доставки посылок из США в Украину доставки посылок из США в Украину, со стоимостью от 25 долларов. Доставка занимает от семи дней, а страхование включено для посылок с оценочной стоимостью до 150 долларов.