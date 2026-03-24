Укр Рус
Сколько стоит "забыть" посылку: тарифы платного хранения на "Новой почте"
24 марта, 10:29
4

Сколько стоит "забыть" посылку: тарифы платного хранения на "Новой почте"

Альбина Ковпак
Основні тези
  • На "Новой почте" бесплатное хранение посылок длится 7 дней, для паллет – 3 дня, после чего начинается платный период.
  • Тарифы на платное хранение варьируются от 10 до 100 гривен в день в зависимости от размера посылки или типа товара.

В "Новой почте" в Украине действуют четкие правила относительно того, как долго посылки могут лежать в отделении и когда за это начинают брать деньги. В общем отправления хранятся до 30 календарных дней, но бесплатный период значительно короче.

Сколько стоит платное хранение на "Новой почте"?

Стоимость платного хранения зависит от типа отправления, сообщили в "Новой почте".

В 2026 году тарифы выглядят так:

  • небольшие посылки или документы – 10 гривен за день;
  • средние – 20 гривен за день;
  • большие – 30 гривен за день;
  • грузы до 100 килограммов – 40 гривен за день;
  • шины и диски – 40 гривен за день;
  • паллеты – 100 гривен за день.

Если вес превышает 100 килограммов, придется платить по 40 гривен за каждые последующие 100 килограммов ежедневно.

Заметьте! Первый день хранения считается не с момента доставки, а со следующего дня после того, как посылка прибыла в отделение. Все эти процессы происходят автоматически – ничего дополнительно заказывать не нужно.

Сколько хранится посылка на "Новой почте"?

Бесплатно посылки (кроме паллет) хранятся в течение семи календарных дней. Для паллет этот срок короче – всего три дня.

После этого начинается платный период: для обычных отправлений – с восьмого дня, для паллет – уже с четвертого. Поэтому если затянуть с получением, сумма за хранение может быстро возрасти.

Что категорически нельзя отправлять "Новой почтой"?

По правилам перевозчика, в посылках нельзя пересылать:

  • пищевые продукты, требующие специального температурного режима или имеющие срок годности, заканчивающийся до даты доставки;
  • охлажденные или замороженные продукты;
  • молочные продукты и яйца;
  • пищевые продукты животного происхождения в местах с карантинными ограничениями (где может действовать специальный режим).

Также компания не принимает для пересылки не принимает для пересылки:

  • алкогольные напитки и подакцизные товары (табачные изделия);
  • лекарства,
  • витамины и диетические добавки;
  • деньги, драгоценные металлы и камни;
  • пиротехника и опасные материалы;
  • нерегистрируемые медицинские средства и запрещенные вещества.

По официальным условиям перевозки, часть пищевых продуктов может быть разрешена, если они имеют длительный срок годности, не требуют специальных условий хранения и правильно упакованы – например, сухие крупы или консервы в заводской упаковке.

Новости "Новой почты"

  • В "Новой почте" в ТРЦ можно оставить вещи на хранение. Максимальный вес вещей – 30 кг, а длина каждой стороны пакета не должна превышать 60 см.

  • "Новая почта" в Киеве открыла пространство с 26 почтоматами и 286 ячейками, работающее в тестовом режиме. Если пространство будет популярным, такие почтоматы могут появиться в других городах Украины.

  • "Новая почта" планирует выйти на рынки Канады, Китая и расширить свое присутствие в Европе до 2028 года, а также открыть отделение в США.

  • "Новая почта" начала сотрудничество с UPS для доставки посылок из США в Украину доставки посылок из США в Украину, со стоимостью от 25 долларов. Доставка занимает от семи дней, а страхование включено для посылок с оценочной стоимостью до 150 долларов.