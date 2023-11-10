За что Apple заплатит безумный штраф правительству США

Министерство юстиции США обвинило компанию Apple Inc. в том, что гигант предпочитал работников-иммигрантов, а не граждан США или владельцев грин-карт. Такая избирательность касалась определенных видов работ, которые требовались компании.

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Такие действия Apple были расценены как нарушение федерального закона, позволяющего работодателям спонсировать иммигрантов для грин-карт. Менеджмент Apple решил пойти на сделку и оплатить штрафы.

Сообщается, что этот штраф является крупнейшим в истории Министерства юстиции по делам, связанным с дискриминацией по признаку гражданства. Apple заплатит 6,75 миллиона долларов гражданских штрафов и еще 18,25 миллиона пострадавшим работникам, количество которых до сих пор не определено.

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В Apple признали, что нарушали закон и делали это вполне осознанно.

Мы ввели надежный план восстановления, чтобы отвечать требованиям различных государственных учреждений, поскольку мы продолжаем нанимать американских работников и развиваться в США,

– говорится в заявлении гиганта.

Также известно, что для обхода закона Apple не рекламировал вакансии, отвечающие требованиям федеральной программы, на своем сайте. Кроме того, кандидатов просили посылать бумажные заявки, хотя для всех других вакансий достаточно было электронного варианта.