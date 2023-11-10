За що Apple заплатить шалений штраф уряду США

Міністерство юстиції США звинуватило компанію Apple Inc. в тому, що гігант надавав перевагу працівникам-іммігрантам, а не громадянам США чи власникам грін-карт. Така вибірковість стосувалася певних видів робіт, які потрібні були компанії.

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Такі дії Apple були розцінені як порушення федерального закону, який дозволяє роботодавцям спонсорувати іммігрантів для грін-карт. Менеджмент Apple вирішив піти на угоду та сплатити штрафи.

Повідомляється, що цей штраф найбільшим в історії Міністерства юстиції у справах, пов'язаних із дискримінацію за ознакою громадянства. Apple заплатить 6,75 мільйона доларів цивільних штрафів та ще 18,25 мільйона постраждалим працівникам, кількість яких досі невизначена.

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В Apple визнали, що порушували закон та робили це цілком свідомо.

Ми запровадили надійний план відновлення, щоб відповідати вимогам різних державних установ, оскільки ми продовжуємо наймати американських працівників і розвиватися в США,

– йдеться у заяві гіганта.

Також відомо, що для обходу закону Apple не рекламував вакансії, які відповідають вимогам федеральної програми, на своєму сайті. Окрім того, кандидатів просили надсилати паперові заявки, хоча для всіх інших вакансій достатньо було електронного варіанту.