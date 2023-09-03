Еврокомиссия признала рост импорта российского газа

Страны ЕС закупают рекордные объемы российского сжиженного газа. В Еврокомиссии считают ситуацию контролируемой, ведь общий показатель импорта уменьшается.

Ранее сообщалось, что страны ЕС бьют рекорды по закупке российского газа, особенно "отличились" Испания и Бельгия. В Еврокомиссии не стали отрицать зависимость от россиян, но смотрят на ситуацию по-другому.

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Как заявил представитель Еврокомиссии Тим Макфи, зафиксировано увеличение объемов импорта российского газа в процентах, но в целом можно констатировать о снижении объемов.

Если считать вместе LNG и трубопроводный газ, то в начале 2021 мы получили 155 миллиардов кубометров российского газа, а в этом году в первом квартале – 21 миллиард,

– сообщил представитель Еврокомиссии.

Он также заверил, что ЕС придерживается своей стратегии уменьшения зависимости от российских энергоносителей, а в перспективе полного отказа от них. Активная работа в этом направлении уже проводится.

"США является первым поставщиком LNG. Кроме того, мы пытаемся закупать больше газа в Норвегии. Это наш привилегированный партнер. Европейский союз не пренебрегает никакими источниками снабжения, чтобы добиться замены российских энергоносителей", – подчеркнул Макфи.

Он добавил, что некоторые страны больше зависят от российского газа, чем другие, поэтому это обязательно нужно учитывать при расчетах.