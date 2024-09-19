Почему некоторые военные должны платить военный сбор
Источник:Минобороны
Военнослужащие и работники других силовых структур в Украине освобождены от уплаты военного сбора. Впрочем, есть несколько нюансов, которые определяют, когда этот налог можно не платить.
Кто не платит военный сбор
Согласно новым правилам, военный сбор вырастет с 1,5% до 5%. Впрочем, в 2023 году Правительство внесло изменения в постановление, определяющее освобождение от налогов определенных категорий военнослужащих, сообщает Правительственный портал.
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Однако, с 9 июля 2022 года, согласно президентскому закону, от уплаты военного сбора освобождены военнослужащие:
- Вооруженных Сил Украины
- Национальной гвардии
- Службы безопасности Украины
- Службы внешней разведки
- Государственной пограничной службы
- Министерства внутренних дел
- Управления государственной охраны
- Государственной службы специальной связи
- Других легальных военных формирований
Другие категории граждан остаются обязанными уплачивать военный сбор.
Почему военные платят военный сбор
В 2023 году Кабинет Министров Украины утвердил новые правила для подтверждения статуса лиц, которые непосредственно участвуют в боевых действиях в условиях военного положения, чтобы они могли воспользоваться льготой по налогообложению военным сбором.
Важно! Согласно изменениям в постановление от 17 марта 2023 года, военным сбором не будут облагать доходы военнослужащих во время их непосредственного участия в отпоре и сдерживании вооруженной агрессии России.