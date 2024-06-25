ЕИБ хочет выделить дополнительные средства на поддержку европейской обороны

Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) внедряет изменения в свою стратегию, чтобы увеличить инвестиции в оборонные отрасли. Ожидается, что банк выделит еще 6 миллиардов евро на оборонную поддержку в ЕС.

6 миллиардов на оборону

Президент ЕИБ Надя Кальвиньо заявила о намерении выделить дополнительные 6 миллиардов евро на поддержку европейской обороны.

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Это после того, как банк изменил свои правила, регулирующие его деятельность, позволяя кредитовать или косвенно инвестировать в оборонные компании.

Подчеркивая необходимость укрепления европейской безопасности и оборонной промышленности Надя Кальвиньо отметила, что банк уже выделил 8 миллиардов евро на инвестиции в этот сектор, однако только 2 миллиарда евро были использованы.

Для эффективного освоения этих средств была создана специальная команда, а также организован отдельный офис для ускорения реализации выделенных 6 миллиардов евро.

Мы активно сотрудничаем с европейской промышленностью, и ожидается, что во второй половине года будет разработан ряд проектов,

– отметила Кальвиньо.

"Осторожные" инвестиции в оборону

Европейский инвестиционный банк, который имеет значительное финансовое влияние в регионе, в последнее время осторожно подходит к инвестициям в оборону. Он поддержал проект спутников в Польше и немецкого производителя беспилотников, но избегает инвестирования в боеприпасы.

Последние изменения правил ЕИБ позволили кредитовать или косвенно инвестировать в оборонные компании. Тим Лоуренсон из Международного института стратегических исследований считает этот шаг символически важным и указывает на то, что это может стать сигналом для других банков, что поддержка оборонных компаний является приемлемой.

Конечно, 8 миллиардов евро – это небольшая сумма по сравнению с европейскими расходами на оборону на 2024 год, которые составляют 476 миллиардов долларов, не говоря уже о расходах США в 968 миллиардов долларов,

– добавил эксперт.

По его словам, каждый европейский танк состоит из тысяч деталей, изготовленных сотнями небольших оборонных компаний по всей Европе. Эти компании имели трудности с получением кредитов и теперь будут иметь значительную поддержку.