6 миллиардов на оборону
Президент ЕИБ Надя Кальвиньо заявила о намерении выделить дополнительные 6 миллиардов евро на поддержку европейской обороны.
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Это после того, как банк изменил свои правила, регулирующие его деятельность, позволяя кредитовать или косвенно инвестировать в оборонные компании.
Для эффективного освоения этих средств была создана специальная команда, а также организован отдельный офис для ускорения реализации выделенных 6 миллиардов евро.
Мы активно сотрудничаем с европейской промышленностью, и ожидается, что во второй половине года будет разработан ряд проектов,
– отметила Кальвиньо.
"Осторожные" инвестиции в оборону
Европейский инвестиционный банк, который имеет значительное финансовое влияние в регионе, в последнее время осторожно подходит к инвестициям в оборону. Он поддержал проект спутников в Польше и немецкого производителя беспилотников, но избегает инвестирования в боеприпасы.
Последние изменения правил ЕИБ позволили кредитовать или косвенно инвестировать в оборонные компании. Тим Лоуренсон из Международного института стратегических исследований считает этот шаг символически важным и указывает на то, что это может стать сигналом для других банков, что поддержка оборонных компаний является приемлемой.
Конечно, 8 миллиардов евро – это небольшая сумма по сравнению с европейскими расходами на оборону на 2024 год, которые составляют 476 миллиардов долларов, не говоря уже о расходах США в 968 миллиардов долларов,
– добавил эксперт.