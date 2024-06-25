6 мільярдів на оборону

Президентка ЄІБ Надя Кальвіньйо заявила про намір виділити додаткові 6 мільярдів євро на підтримку європейської оборони.

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Це після того, як банк змінив свої правила, що регулюють його діяльність, дозволяючи кредитувати або опосередковано інвестувати в оборонні компанії.

Зауважте! Наголошуючи на необхідності зміцнення європейської безпекової та оборонної промисловості Надя Кальвіньйо зазначила, що банк вже виділив 8 мільярдів євро на інвестиції в цей сектор, проте лише 2 мільярди євро були використані.

Для ефективного освоєння цих коштів була створена спеціальна команда, а також організований окремий офіс для прискорення реалізації виділених 6 мільярдів євро.

Ми активно співпрацюємо з європейською промисловістю, й очікується, що в другій половині року буде розроблено низку проєктів,

– зазначила Кальвіньйо.

"Обережні" інвестиції в оборону

Європейський інвестиційний банк, який має значний фінансовий вплив у регіоні, в останні часи обережно підходить до інвестицій в оборону. Він підтримав проєкт супутників у Польщі та німецького виробника безпілотників, але уникає інвестування у боєприпаси.

Останні зміни правил ЄІБ дозволили кредитувати або опосередковано інвестувати в оборонні компанії. Тім Лоуренсон з Міжнародного інституту стратегічних досліджень вважає цей крок символічно важливим і вказує на те, що це може стати сигналом для інших банків, що підтримка оборонних компаній є прийнятною.

Звичайно, 8 мільярдів євро – це невелика сума порівняно з європейськими витратами на оборону на 2024 рік, які становлять 476 мільярдів доларів, не кажучи вже про витрати США в 968 мільярдів доларів,

– додав експерт.

Зауважте! За його словами, кожен європейський танк складається з тисяч деталей, виготовлених сотнями невеликих оборонних компаній по всій Європі. Ці компанії мали труднощі з отриманням кредитів і тепер матимуть значну підтримку.