Польша готова страховать инвесторов, желающих восстанавливать Украину
Источник:Мінекономіки
Польский парламент внес поправку в закон о страховании экспорта. Президент Польши Анджей Дуда уже поставил под документом подпись.
Партнеры Украины обеспокоены не только помощью в противостоянии нашего государства российским оккупантам. Уже сейчас обсуждаются шаги по восстановлению разрушений, нанесенных россиянами, а некоторые уже даже воплощаются в жизнь.
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Польша готова страховать инвестиции в Украину
Президент Польши Анджей Дуда поставил свою подпись под поправкой в закон о страховании экспорта, который гарантирует Государственное казначейство. Следовательно, польская государственная корпорация страхования KUKE имеет возможность более эффективно сотрудничать с частным бизнесом, который хочет вкладывать деньги в восстановление Украины.
Это первый столь комплексный инструмент страхования, поддерживающий инвестиции и деятельность польских компаний в Украине. Мы надеемся, что этот важный шаг Польши станет толчком для страхового рынка и других государств активнее предоставлять гарантии работающим в Украине компаниям.
– сообщила министр экономики Юлия Свириденко.
Такой мощный шаг Польши должен способствовать привлечению инвестиций и более активному вхождению крупных игроков в украинский частный сектор.Развивать бизнес легче, если под рукой собственное авто, соответствующее вашему стилю жизни. Да, бестселлер Škoda Octavia – это баланс комфорта и функциональности. Ничего лишнего, только самые лучшие решения, чтобы облегчить ежедневную бизнес-рутину. Матричные фары, беспроводное подключение телефона, Front Assist и Cruise Control, трехзонное кондиционирование и выбор режима движения – это далеко не полный список фишек, которые позволят наслаждаться каждой поездкой.
Новый закон – основа программы восстановления Украины, в которой примет участие польский бизнес. В основном она предусматривает следующие пункты:
- безопасная торговля с Украиной;
- поддержка инвестиций польских компаний;
- поддержка развития Украины.
Также теперь есть возможность перестрахования другими страховщиками в случаях, если риски слишком высоки или нет возможности обеспечить перестрахование на коммерческом рынке. Кроме того, закон позволяет страховать польские филиалы иностранных предприятий на тех же условиях, что и местные компании, то есть украинский бизнес теперь может расширять бизнес в Польше на лучших условиях.