Польша закрывает границу для грузовиков из России и Беларуси: когда введут решение
Источник:РАР
Фуры из России и Белоруссии больше не смогут заезжать на территорию Польши. Местный министр МВД уже подписал соответствующее решение.
Оккупанты и их друзья нарвались на очередные ограничения. На этот раз они касаются движения их грузовиков в Европу.
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Польша закрывает границу для фур россиян и белорусов
Глава МВД и администрации Польши Мариуш Каминский вчера подписал распоряжение о том, что грузовики из России и Белоруссии больше не смогут курсировать через польско-белорусскую границу. Решение вступает в силу уже с 1 июня.
Сообщается, что отменить действие этого решения может только "специальное распоряжение". Польша не будет пропускать следующий транспорт, зарегистрированный в России и Беларуси:
- грузовые автомобили;
- седельные тягачи;
- прицепы;
- полуприцепы.
Ранее также сообщалось о том, что Украина может ввести специальную пошлину на алкогольные изделия из Грузии и Армении. Причина – содействие российским оккупантам.