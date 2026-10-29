Польский бизнес выходит на украинский рынок во время войны: почему инвесторы выбирают наши активы

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Почему иностранный капитал проявляет интерес к Украине еще до окончания войны

Несмотря на ежедневные военные вызовы, Украина постепенно вновь привлекает внимание большого европейского бизнеса. Наибольшую активность в настоящее время демонстрирует польский капитал, который готов вкладываться в украинские активы еще до наступления мира, о чем в комментарии 24 Каналу рассказала директор Smart Corporate Service LTD, доктор экономических наук Елена Нусинова.

По словам эксперта, классическая логика международных фондов требует полной предсказуемости, однако инвестиционные решения опираются прежде всего на ожидания от будущего рынка. Украина остается одной из немногих площадок Европы с колоссальным потенциалом структурных изменений.

Елена Нусинова Директор Smart Corporate Service LTD, доктор экономических наук Восстановление предполагает возвращение к прежнему состоянию. Модернизация создает новую экономическую ценность

Именно поэтому международные компании заинтересованы не в простом восстановлении разрушенного, а в создании обновленной промышленности, "зеленой" энергетики, современной логистики и нового жилого фонда. Именно структурные дефициты порождают значительные возможности: нехватка капитала, голодный потребительский рынок и срочная потребность в обновлении производственных мощностей.

Какие козыри есть у Польши и почему инвесторы скупают финансовые активы

Польские инвесторы пользуются естественными конкурентными преимуществами: общей географией, налаженными торговыми цепочками и собственным опытом трансформации экономики. Это позволяет им гораздо точнее рассчитывать доходность украинских проектов, чем это делают игроки из более отдаленных стран.

Особое внимание польского капитала сосредоточено на финансовом секторе – банках и страховых компаниях.

Банки и страховые компании обеспечивают инфраструктуру будущего инвестиционного цикла. Когда начнется более масштабное восстановление частных инвестиций, экономике понадобятся кредитные ресурсы, финансовые гарантии, страхование и инструменты управления рисками– пояснила экономист.

Вход иностранцев в банковский сектор во время войны свидетельствует о намерении занять наиболее выгодные позиции до начала массового притока средств.

Можно ли уже говорить о начале большого инвестиционного бума

В то же время эксперт предостерегает от преждевременной эйфории: единичные заметные сделки еще не означают начала масштабного инвестиционного бума. Чтобы констатировать полноценный прорыв, необходим длительный рост количества новых заводов, фабрик и долгосрочных капиталовложений со стороны многих участников.

Обратите внимание! Однако сам факт заключения реальных финансовых сделок во время боевых действий является определяющим сигналом для всей экономики. Это свидетельствует о том, что для зарубежного бизнеса Украина перестает восприниматься исключительно как зона риска и превращается в рынок перспективных возможностей, где потенциальный доход перевешивает военные угрозы.

К слову, польская сеть дискаунтеров Pepco официально вышла на украинский рынок. Первый магазин открылся 28 октября в Киеве в ТРЦ Respublika Park, а уже через несколько дней в столице заработают еще две торговые точки.