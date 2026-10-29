Польський бізнес заходить в Україну під час війни: чому інвестори обирають наші активи

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Чому іноземний капітал цікавиться Україною ще до завершення війни

Попри щоденні воєнні виклики, Україна поступово повертає увагу великого європейського бізнесу. Найбільшу активність наразі демонструє польський капітал, який готовий заходити в українські активи ще до настання миру, про що у коментарі 24 Каналу розповіла директорка Smart Corporate Service LTD, докторка економічних наук Олена Нусінова.

За словами експертки, класична логіка міжнародних фондів вимагає повної передбачуваності, проте інвестиційні рішення спираються насамперед на очікування від майбутнього ринку. Україна залишається одним із небагатьох майданчиків Європи з колосальним потенціалом структурних змін.

Олена Нусінова Директорка Smart Corporate Service LTD, докторка економічних наук Відбудова передбачає повернення до попереднього стану. Модернізація створює нову економічну вартість

Саме тому міжнародні компанії зацікавлені не в простому відновленні зруйнованого, а в створенні оновленої промисловості, зеленої енергетики, сучасної логістики та нового житлового фонду. Значні можливості генерують саме структурні дефіцити: брак капіталу, голодний споживчий ринок і термінова потреба в оновленні виробничих потужностей.

Які козирі має Польща та чому інвестори скуповують фінансові активи

Польські інвестори користуються природними конкурентними козирями: спільною географією, налагодженими торговими ланцюгами та власним досвідом трансформації економіки. Це дозволяє їм набагато точніше прораховувати прибутковість українських проєктів, ніж це роблять гравці з віддаленіших держав.

Особливий фокус польського капіталу припадає на фінансовий сектор – банки та страхові компанії.

Банки та страхові компанії забезпечують інфраструктуру майбутнього інвестиційного циклу. Коли почнеться масштабніше відновлення приватних інвестицій, економіці знадобляться кредитні ресурси, фінансові гарантії, страхування та інструменти управління ризиками– пояснила економістка.

Вхід іноземців у банківський сектор під час війни свідчить про намір зайняти найвигідніші позиції до початку масового припливу коштів.

Чи можна вже говорити про початок великого інвестиційного буму

Водночас фахівчиня застерігає від передчасної ейфорії: поодинокі помітні угоди ще не означають початку масштабного інвестиційного буму. Щоб констатувати повноцінний прорив, необхідне тривале зростання кількості нових заводів, фабрик і довгострокових капіталовкладень від багатьох учасників.

Зверніть увагу! Проте сам факт укладення реальних фінансових угод під час бойових дій є визначальним сигналом для всієї економіки. Це свідчить, що для закордонного бізнесу Україна перестає сприйматися суто як зона ризику та перетворюється на ринок перспективних можливостей, де потенційний дохід перекриває воєнні загрози.

До слова, польська мережа дискаунтерів Pepco офіційно вийшла на український ринок. Перший магазин відкрився 28 жовтня у Києві в ТРЦ Respublika Park, а вже за кілька днів у столиці запрацюють ще дві торгові точки.