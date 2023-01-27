Еще больше генераторов: в Польше открыли энергетический хаб для помощи Украине
Источник:Дипломатическая служба ЕС
В Польше начал свою работу энергетический хаб rescEU, помогающий поступлению генераторов в Украину. Он будет выступать в роли логистического центра
Логистический центр
Польский энергетический хаб позволит международным партнерам и частному сектору направлять помощь Украине, тогда как ЕС будет полностью финансировать ее транспортировку.
Читайте также После массированной атаки есть существенные повреждения, – Укрэнерго о ситуации со светомОбратите внимание! Для наполнения хаба генераторами ЕС выделил Польше 114 миллионов евро.
Предполагается, что на первом этапе в Украину будет доставлено 1000 новых генераторов, которые дополнят 1400 генераторов и миллионы единиц энергетического оборудования, уже предоставленных в рамках Механизма гражданской защиты ЕС.
Хаб будет использоваться для доставки электрогенераторов в Украину, помогая стране поддерживать электроснабжение в разгар умышленных атак России на ее энергетическую инфраструктуру.
– говорится в сообщении.
Текущая ситуация с электроэнергией в Украине
- Вчера, 26 января, Россия в очередной раз осуществила массированную ракетную атаку по Украине, выпустив 55 ракет. Украинские силы ПВО сбили 47 ракет.
- В результате атаки были повреждены энергообъекты. В частности, в Одесской области россияне попали в два объекта энергетической инфраструктуры.
- По данным ДТЭК, экстренные отключения в Одесской области могут продолжаться несколько дней, пока не будут восстановлены поврежденные энергообъекты.
- Министр энергетики Герман Галущенко информировал, что враг обстрелял объекты энергетики, пытаясь создать системный сбой в энергосистеме Украины 26 января энергосистема Украины уже пережила 13 ракетных атак врага и 15 ударов БПЛА по энергообъектам.