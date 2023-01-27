Еще больше генераторов: в Польше открыли энергетический хаб для помощи Украине

В Польше начал свою работу энергетический хаб rescEU, помогающий поступлению генераторов в Украину. Он будет выступать в роли логистического центра

Логистический центр

Польский энергетический хаб позволит международным партнерам и частному сектору направлять помощь Украине, тогда как ЕС будет полностью финансировать ее транспортировку.

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Для наполнения хаба генераторами ЕС выделил Польше 114 миллионов евро.

Предполагается, что на первом этапе в Украину будет доставлено 1000 новых генераторов, которые дополнят 1400 генераторов и миллионы единиц энергетического оборудования, уже предоставленных в рамках Механизма гражданской защиты ЕС.

Хаб будет использоваться для доставки электрогенераторов в Украину, помогая стране поддерживать электроснабжение в разгар умышленных атак России на ее энергетическую инфраструктуру.

– говорится в сообщении.

Текущая ситуация с электроэнергией в Украине