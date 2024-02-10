Польский министр просит фермеров разблокировать границу, венгры тоже устроили протест

Кризис на границе с соседними странами продолжается. Местным фермерам не нравится решение ЕС о беспошлинном ввозе продукции из Украины.

Кризис снова набирает обороты

Европейская комиссия хочет еще на год продлить беспошлинный режим для украинской аграрной продукции. Правда, этот раз определенные товары могут быть под ограничением, но этого польским и венгерским фермерам мало – они снова начали блокировать пункты пропуска на границе с Украиной

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Министр аграрной политики Чеслав Секерский уже провел встречу с представителями фермерских организаций и попросил назвать конкретные причины протестов. Кроме того, он сообщил им, что блокада границы – это полностью деструктивное решение, ведь не все вопросы можно решить сразу.

Мы не будем выкладывать конкретику на улице, я приглашаю вас поговорить с нами в министерстве. Нам нужно партнерство с вашей стороны. Для того, чтобы достичь ваших требований, мне нужна ваша поддержка,

– сказал им польский министр.

Он отметил, что переговоры с Еврокомиссией по необоснованным требованиям по озеленению и разговор с Украиной об агропродукции уже ведутся, однако протесты на границе усложняют процесс, а не наоборот.

Что касается венгров, то они требуют европейского лицензирования для украинского импорта. Они считают, что украинская продукция может уничтожить местные села, поэтому ЕС должен не помогать Украине, а прежде всего защитить собственных фермеров. Пограничники сообщили, что до блокады грузовиков еще дело не дошло, а протест пока имеет сдержанный характер.

Ранее сообщалось, что ЕС хочет запретить импорт украинского сахара, что может "убить" нашу отрасль.