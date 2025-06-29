Лидеры рынка подержанных авто
Об этом свидетельствуют данные Института исследований авторынка, передает 24 Канал. Несмотря на общее падение рынка, лидеры продаж остаются неизменными.
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Самой популярной моделью среди украинцев снова стал Volkswagen Passat. Высоким спросом также пользовались Skoda Octavia и Volkswagen Golf.
Рынок подержанных авто в Украине / Инфографика Института исследований авторынка
Заметьте. Средний возраст автомобилей на вторичном рынке не изменился – 15,8 года. Это свидетельствует о стабильности в структуре предложения. Интересно, что даже автомобили из премиум сегмента активно пользовались спросом.
Статистика продаж премиальных авто
За май в Украине перепродали:
- 1 Maybach,
- 1 Aston Martin,
- 2 Lamborghini,
- 2 Ferrari,
- 5 Rolls-Royce,
- 13 Bentley,
- 18 Maserati.
Рекордсменом по возрасту стал Opel Olympia 1938 года выпуска – зеленое купе с двигателем объемом 1,5 литров, которое также нашло нового владельца.