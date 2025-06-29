Лідери ринку вживаних авто
Про це свідчать дані Інституту досліджень авторинку, передає 24 Канал. Попри загальне падіння ринку, лідери продажів залишаються незмінними.
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Найпопулярнішою моделлю серед українців знову став Volkswagen Passat. Високим попитом також користувалися Skoda Octavia та Volkswagen Golf.
Ринок вживаних авто в Україні / Інфографіка Інституту досліджень авторинку
Зауважте. Середній вік автомобілів на вторинному ринку не змінився – 15,8 року. Це свідчить про стабільність у структурі пропозиції. Цікаво, що навіть автомобілі з преміум сегменту активно користувались попитом.
Статистика продажів преміальних авто
За травень в Україні перепродали:
- 1 Maybach,
- 1 Aston Martin,
- 2 Lamborghini,
- 2 Ferrari,
- 5 Rolls-Royce,
- 13 Bentley,
- 18 Maserati.
Рекордсменом за віком став Opel Olympia 1938 року випуску – зелене купе з двигуном об'ємом 1,5 літрів, яке також знайшло нового власника.