Лідери ринку вживаних авто

Про це свідчать дані Інституту досліджень авторинку, передає 24 Канал. Попри загальне падіння ринку, лідери продажів залишаються незмінними.

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Найпопулярнішою моделлю серед українців знову став Volkswagen Passat. Високим попитом також користувалися Skoda Octavia та Volkswagen Golf.

Ринок вживаних авто в Україні / Інфографіка Інституту досліджень авторинку

Зауважте. Середній вік автомобілів на вторинному ринку не змінився – 15,8 року. Це свідчить про стабільність у структурі пропозиції. Цікаво, що навіть автомобілі з преміум сегменту активно користувались попитом.

Статистика продажів преміальних авто

За травень в Україні перепродали:

1 Maybach,

1 Aston Martin,

2 Lamborghini,

2 Ferrari,

5 Rolls-Royce,

13 Bentley,

18 Maserati.

Рекордсменом за віком став Opel Olympia 1938 року випуску – зелене купе з двигуном об'ємом 1,5 літрів, яке також знайшло нового власника.