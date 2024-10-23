Российский олигарх имел в собственности курорт в Италии, хотя в отношении него ввели санкции

В собственности российского олигарха Муса Базаева находился один из итальянских курортов даже после того, как ЕС ввел на него санкции. Это выяснилось после обнародования уставного документа компании Retivia Investments, на Кипре.

Итальянские власти не замораживали активы Базаева

Retivia Investments владеет известным отелем Forte Village, а также другими активами на Сардинии стоимостью более 700 млн евро, сообщает издание Financial Times.

Читайте также Россияне недополучают автозапчасти из-за проблем с платежами

В документе, в частности, говорится о том, что власти Италии не приняли меры по замораживанию активов олигарха. Базаев был внесен в санкционный список 8 апреля 2022 года, но активы оставались в его собственности еще несколько недель спустя.

В конце апреля французские власти наложили арест на виллу олигарха в Сен-Жан-Кап-Ферра.

Кто такой Муса Базаев Муса Базаев – российский бизнесмен чеченского происхождения, президент компании Mercury, которая занимается торговлей роскошными товарами, в частности люксовыми автомобилями, часами, ювелирными изделиями и одеждой. Он также известен своими связями с политическими и бизнес-кругами в России. Сейчас он является одним из самых богатых людей в России. В его интересах: нефтяная, металлургическая и сырьевая отрасли.

Заметьте! О том, что Базаев владеет Forte Village, было известно как минимум с 2014 года.

Интересно, что 26 июля 2022 года в кипрский реестр компаний был подан документ, согласно которому Retivia Investments была якобы продана родственнику Базаева 25 февраля 2022 года.

А документ, опубликованный недавно, опровергает эту информацию.