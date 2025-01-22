Не уплатили налоги вовремя: какими будут последствия и как действовать

Несвоевременная уплата налогов – распространенная ситуация, с которой может столкнуться как физическое, так и юридическое лицо. Порой причиной становится нехватка финансов, путаница в датах или просто человеческий фактор. Однако последствия такого шага могут быть серьезными.

Штрафы за просрочку

Что ожидает налогоплательщиков, которые не выполнили обязательства вовремя, рассказывает 24 Канал. Первое, на что обращает внимание налоговая служба, – это сроки. Если вы не уплатили налоги вовремя, автоматически начисляется штраф.

Смотрите также ФЛП на 1-й и 2-й группах: кто может не платить военный сбор и единый налог

Размер штрафа зависит от срока просрочки:

До 30 дней – 5% от суммы налогового долга.

Свыше 30 дней – 10% от суммы долга.

Например, если вы задолжали 10 000 гривен и не оплатили их в течение месяца, к сумме долга добавится штраф в размере 500 гривен. Если же просрочка превышает месяц, штраф увеличивается до 1 000 гривен.

Пеня за каждый день просрочки

Кроме штрафов, налоговая начисляет пеню за каждый день просрочки. Она исчисляется по ставке 120% от учетной ставки НБУ (действующей на момент просрочки), разделенной на количество дней в году.

Так, если учетная ставка НБУ составляет 15%, пеня за каждый день будет составлять 0,049% от суммы долга. И хотя эта цифра может показаться небольшой, при длительной просрочке она становится ощутимой.

Риск блокировки счетов и ареста имущества

Если налоги не уплачены длительное время, налоговая служба может обратиться в суд. Решение суда позволяет заблокировать банковские счета должника. Это особенно критично для предпринимателей и компаний, ведь блокировка счетов парализует финансовую деятельность.

Если налоговый долг остается невыплаченным, налоговая имеет право инициировать арест имущества должника. Это означает, что вы не сможете продать или подарить свое имущество без разрешения налоговой. В крайнем случае имущество может быть продано с аукциона для погашения долга.

Административная и уголовная ответственность

За значительные суммы долга предусмотрена административная или даже уголовная ответственность.

Административная ответственность предусматривает штрафы для должностных лиц, допустивших несвоевременную уплату, составляют от 85 до 170 гривен. В случае повторного нарушения штраф возрастает до 255 – 425 гривен.

А уголовная ответственность наступает, если сумма долга превышает 3 765 000 гривен (по состоянию на 2025 год), возможно возбуждение уголовного дела. В этом случае должнику грозят штрафы, ограничение свободы или даже заключение.

Что делать, если не уплатили налоги вовремя

Если вы не смогли вовремя оплатить налоги, стоит действовать немедленно:

Проверьте начисление штрафов и пени. Сделать это можно через электронный кабинет налогоплательщика. Свяжитесь с налоговой службой. В некоторых случаях можно договориться о рассрочке или отсрочке уплаты налогов. Избегайте дальнейших задержек. Даже если долг уже есть, важно не допускать новых просрочек. Пользуйтесь автоматическими напоминаниями. Многие онлайн-сервисы позволяют отслеживать сроки налоговых платежей и присылают оповещения.

Важно. Несвоевременная уплата налогов – это не только финансовые потери в виде штрафов и пени, но и риск серьезных юридических последствий.